Ученые обнаружили в желудках молодых черепах пластиковый мусор

Пластик занимает до 2% массы тела.

Ученые из Великобритании и Австралии выявили при исследовании желудка молодых черепах, что пластиковый мусор занимает до 2% их массы тела. Статья была опубликована в журнале Frontiers in Marine Science.

Так, ученые исследовали содержимое желудка, кишечника, а также мочевого пузыря выброшенных или случайно пойманных в Индийском океане у Западной Австралии и Тихом океане у Восточной Австралии молодых черепах разных видов. Больше всего проглоченного пластика было заметили у зеленых черепах. Так, черепаха их Тихого океана проглотила 144 фрагмента отходов, а из Индийского океана – 343.

У зеленых черепах в Тихом океане до 0,9% от общей массы тела приходилось на пластик, а у черепах с плоской спиной в Индийском океане — до 2%. Различались также и типы пластика.

В будущем ученые собираются выяснить, насколько сильно загрязнение влияет на выживаемость молодых черепах, а также на их развитие.

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