Эксперты назвали смертельную опасность жирной пищи

Употребление жирной пищи может способствовать развитию и быстрому прогрессированию рака. К такому выводу пришли ученые Центра здравоохранения Университета Макгилла.
Эксперты выясняли, что насыщенные жиры вызывают перепрограммирование клеток, которое связано с раком простаты. Они влияют на активность гена MYC, стимулируя рост раковых клеток.
В эксперименте исследовали рацион 319 пациентов. Те, кто много ел жирную пищу, в четыре раза чаще умирали от рака независимо от возраста и наличия ожирения.
Видео: YouTube / Foodie by Glam, Tastemade
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