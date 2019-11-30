Эксперты назвали смертельную опасность жирной пищи

В эксперименте исследовали рацион 319 пациентов.

Употребление жирной пищи может способствовать развитию и быстрому прогрессированию рака. К такому выводу пришли ученые Центра здравоохранения Университета Макгилла.

Эксперты выясняли, что насыщенные жиры вызывают перепрограммирование клеток, которое связано с раком простаты. Они влияют на активность гена MYC, стимулируя рост раковых клеток.

В эксперименте исследовали рацион 319 пациентов. Те, кто много ел жирную пищу, в четыре раза чаще умирали от рака независимо от возраста и наличия ожирения.

Видео: YouTube / Foodie by Glam, Tastemade