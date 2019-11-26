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Стала известна менее подверженная к возникновению рака группа крови

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Люди с данной группой крови чаще ведут здоровый образ жизни и не имеют вредных привычек.

Американские ученые назвали наименее подверженные раку группы крови. Специалисты Калифорнийского института выяснили, что реже всего рак возникает при второй группе.

Также люди с данной группой крови чаще ведут здоровый образ жизни и не имеют вредных привычек. Такие данные ученые получили после анализа нескольких тысяч медкарт за 25 лет. Самыми подверженными к возникновению рака стали люди с первой группой крови, отмечают

Ученые предположили, что это может быть связано с особенностями защиты от вирусов и бактерий. При этом к развитию рака приводит образ жизни, поэтому эксперты рекомендуют не злоупотреблять вредными привычками. Напомним, ранее ученые назвали простой способ повышения самооценки.

Теги: исследование, медицина, ученые
Категории: Тема дня, Лента новостей,

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