Ученые назвали простой способ повышения самооценки

В эксперименте участвовали исключительно женщины, однако его результаты актуальны и для мужчин.

Как повысить самооценку

Ученые из университета штата Флорида (США) назвали простой способ повышения самооценки. По словам специалистов, нужно реже смотреться в зеркало. Об этом говорится в пресс-релизе опубликованном на сайте MedicalXpress.

В эксперименте участвовали исключительно женщины, однако его результаты актуальны и для мужчин. Оказалось, что те, кто смотрелся в зеркало реже, испытывали меньшую неудовлетворенность внешностью и телом. Кроме того, у этих людей уменьшалась депрессия и социальная тревога.

Ученые добавили, что необходимо провести дополнительные исследования, чтобы подтвердить полученные результаты. Однако уже сейчас они весьма обнадеживают специалистов.

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