Ученые назвали напиток, помогающий снизить давление

В эксперименте использовали соки клюквы, черной смородины и брусники.

Ученый обнаружили у брусничного сока способность снизить повышенное кровяное давление и улучшить работу сосудов. Об этом сообщило издание Medical Xpress.

Исследование Хельсинкского университета длилось около трех месяцев. В этот период лабораторным крысам с гипертензией давали соки клюквы, черной смородины и брусники. Именно в этих ягодах содержатся полифенолы, которые снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Результаты эксперимента показали, что разбавленный брусничный сок значительно снижал высокое кровяное давление, а концентрированный напиток положительно влиял на состояние сосудов. Тем не менее ученые отметили, что брусничный сок может быть хорошей добавкой к пище, но не заменит лекарства.

Видео: YouTube / HomefarmLife