Ученые нашли у растений новый орган

Развивается он не у всех растений.

Ученые уже давно изучают растения резуховидки Таля, однако никогда не замечали у них орган, который назвали "кантиль" (cantil). Статья была публикована в журнале Development.

Отмечается, что слово "кантиль" образовано от английского слова cantilever (консольная балка, горизонтально выступающая из строения и закрепленная одним концом).

В статье ботаники подчеркнули, что "кантиль" ответвляется от основного стебля практически перпендикулярно. Впервые заметив его, ученые подумали, что имеют дело со случайной мутацией или результатом болезни. Однако оказалось, что это полноценный орган растения.

В настоящий момент неизвестно, есть ли у других растений этот орган. Пока непонятно и какую функцию выполняет "кантиль".

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