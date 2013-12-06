Ученые нашли сходство между геномами человека и кошки

Кошек можно использовать для исследований болезней человека.

Ученые из Университета Миссури провели исследование и выяснили, что в геномах человека и кошки больше сходств, чем в сравнениях геномов человека и собаки, а также человека и крысы. Статья была опубликована в журнале Trends in Genetics.

За исключением приматов, сравнение кошки и человека — одно из самых близких, которые вы можете получить, — отметил автор исследования, ученый-ветеринар Лесли Лайонс.

По его словам, кошек можно куда более эффективнее собак и крыс использовать для исследования болезней человека.

Поскольку мы обнаружили, что, возможно, у кошек более похожий [на человеческий] интервал между генами, то, возможно, это поможет нам расшифровать, что происходит с людьми, - подчеркнул ученый.

По его словам, работа с приматами обходится дорого.

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