Ученые из России научились воссоздавать сны

Но картинка детальной пока не получилась.

Российские ученые создали технологию для воссоздания снов. Сделали они с помощью нейрогарнитуры. Об этом сообщает пресс-служба Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Картинку сна помог ученым воспроизвести интерфейс "мозг — компьютер", который использует электроэнцефалографию и нейресети. Однако в сообщении говорится, что картинка детальной не получилась.

Сны нам снятся в REM-фазе, сопровождаемой высокой активностью мозга. Детально воссоздать сны мы, наверное, не сможем, но определить категорию: приятный, неприятный, кошмар, сексуальный и т. д. — удастся. То есть в своих ощущениях от сна вы сможете разобраться, — сказал руководитель лаборатории нейроробототехники МФТИ Владимир Конышев.

Подчеркивается, что еще в 2019 году начались эксперименты по воссозданию изображений, возникающих в мозге. Исследователи предполагают, что уже в ближайшие пять лет у людей появится возможность записывать свои сны.

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