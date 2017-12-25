Ученые доказали, что все коренные американцы произошли от древних чукчей

В США ученые нашли предков всех коренных американцев. Ими оказался народ, некогда проживавший на территории современной России.

Авторитетный журнал Nature опубликовал исследование, которое переворачивает все представления о заселении Америки и происхождении коренных американцев. Ученые из США уверяют, что первыми на континент пришли обитатели древней территории Берингии, находившейся между Чукоткой и Камчаткой. Именно эти переселенцы и стали предками подавляющего большинства племен, расселившихся по Северной и Южной Америке.

Прийти к таким выводам аналитики смогли после детального изучения генома девочки, чьи останки были найдены на территории Аляски. Эта девочка жила на территории нынешнего США 11.5 тысяч лет назад. В 2013 году находка останков этой девочки и ее брата стала одним из главных достижений американских археологов: раньше они еще не сталкивались с настолько древними обитателями континента.

Секвенирование генома девочки дало удивительные результаты. Ученые сравнили его с генетическим материалом большинства племен, исторически населявших Южную и Северную Америку. Оказалось, что все они являются дальними потомками племени этой девочки, а также имеют общих предков с ней. Кроме того, исследователи смогли узнать, где с наибольшей вероятностью жили эти загадочные предки "всея Америки. По данным генетической экспертизы, они проживали в исторической зоне Берингии. Она находилась на территории современной России между Камчаткой и Чукоткой.

Скорее всего, переселение из этой зоны в Америку началось около 2 млн лет назад и закончилось 11.7 тысяч лет назад. В это время Аляску и Чукотку соединял сухопутный перешеек. По нему-то народы Старого Света и мигрировали в Америку. Позже они расселились на северной и южной частях нового континента. Затем океан поднялся и утопил сухопутный мост, поэтому ученые долго не предполагали возможность родства между древними чукчами и современными индейцами.