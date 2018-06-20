Ученица Приветненской школы Алсу Алтымышева победила во Всероссийской олимпиаде школьников по технологии

Олимпиада проходила в двух номинациях: "Техника и техническое творчество" и "Культура дома и декоративно-прикладное творчество".

В минувшую субботу в Санкт-Петербурге завершился заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по технологии.

Ленинградскую область представила ученица 10 класса Приветненской школы Выборгского района Алсу Алтымышева.

Олимпиада проходила в двух номинациях: "Техника и техническое творчество" и "Культура дома и декоративно-прикладное творчество".

По оценке жюри выборгская финалистка на высоком уровне продемонстрировала свои знания и умения в теоретическом и практическом турах, а также успешно защитила свой проект в номинации "Культура дома и декоративно-прикладное творчество".

Напомним, ранее в региональном этапе Всероссийской олимпиады 30 наших школьников заняли 33 призовых места.

Источник: пресс-служба Мо "Выборгский район" ЛО