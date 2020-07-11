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Участников испытаний вакцины от COVID-19 выпишут на следующей неделе

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На данный момент в РФ зафиксировано 720 547 случаев заражения коронавирусом.

Учасьтников экспериментальных тестов вакцины от коронавирусной инфекции выпишут из больницы 15 июля. Об этом сообщили в центре клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета.

По ее словам специалистов, у все добровольцы хорошо переносят лекарство, а их состояние не вызывает никаких клинических опасений. При это каждый из участников сможет связаться со своим врачом при первой же необходимости. 

Напомним, что тестирования вакцины начались 18 июня. 

Видео: Минобороны России

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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