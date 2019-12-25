Участники Выборгского автопробега выстроились в форме цифры "75" в День Победы

Автоколонна эффектно завершила мероприятие на Рыночной площади.

В субботу, 9 мая, в Выборге состоялся традиционный автопробег "Дорогами Победы", посвященный 75-ой годовщине свержения фашизма. Трансляция мероприятия велась в эфире Piter.TV.

Напомним, что в автопробеге приняли участие 20 машин. Они стартовали у стелы "Выборг – город воинской славы" и проехали по основным улицам, связанным с военными действиями 1941-1945 гг. Мероприятие сопровождалась музыкой и информацией о памятных местах, названных в честь фронтовиков.

Автопробег завершился на рыночной площади: в финале колонна автомобилей выстроилась в цифру "75", символизирующую юбилейную дату.

Ранее мы рассказали о том, что Выборг исполнил "День Победы" на 9 мая вместе со всей страной.

Фото: Piter.TV