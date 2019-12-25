Участники Scorpions чуть не стали членами Ленинградского рок-клуба

К юбилею вспомнили главные эпизоды, включая визит Scorpions и историю памятной доски.

В 2026 году отмечается 45-летие Ленинградского рок-клуба (ЛРК) — первой в СССР официально признанной площадки для рок-музыкантов. Основанием считается 7 марта 1981 года, когда в Ленинградском межсоюзном доме самодеятельного творчества состоялся первый концерт с участием групп Пикник, Россияне, Мифы и Зеркало. С этого момента рок-музыка в стране получила легальный статус, пишет КП-Петербург.

Первый директор клуба Геннадий Зайцев в интервью вспоминал, что до открытия музыканты пытались легализоваться на других площадках, но именно ЛМДСТ стал главной точкой сбора. При клубе работали несколько секций: помимо концертов, проводились лекции, дискотеки и действовал клуб филофонистов, где обменивались пластинками. Однако официальный статус имел и обратную сторону — тексты песен приходилось показывать комиссии и вносить правки. Например, Константина Кинчева заставляли заменять слово портвейн на кефир. На бумаге он правки вносил, но со сцены всегда пел исходный вариант.

Наталья Васильева-Халл, официальный фотограф клуба, рассказывала, что рок-музыка в стране к середине 70-х уже существовала, но о ней никто не знал кроме узкого круга. Проблемы начались позже, когда на сейшены стали собираться группы молодёжи в джинсах и девушки в мини-юбках. Соседи вызывали милицию, но остановить это было невозможно, поэтому и пришлось открыть рок-клуб на улице Рубинштейна. За годы работы через ЛРК прошло более 150 коллективов и более 600 музыкантов. Здесь начинали свой путь Виктор Цой, Константин Кинчев, Майк Науменко и Эдмунд Шклярский. Клуб закрылся в 1991 году, когда необходимость в подобной организации отпала.

В 1988 году в рок-клубе произошёл курьёзный случай — немецкую группу Scorpions чуть не приняли в члены. Как вспоминал лидер группы НЭП Сергей Паращук, музыканты приехали в Ленинград, узнали о клубе, заехали посмотреть, но так завелись, что попросили гитары и дали концерт. Их тоже чуть не приняли в члены.

Ранее Пиотровский в день рождения Цоя вспомнил о влиянии его музыки на поколения.

Фото: Telegram/Борис Пиотровский