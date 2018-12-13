Участник массовой драки получил топор в голову

В Василеостровском районе Петербурга произошла массовая драка. Один из участников был вооружен топором.

Накануне в Василеостровском районе Петербурга произошла массовая драка. Один из участников потасовки был вооружен топором. О произошедшем сообщили в региональном управлении МВД.

Инцидент произошел возле дома № 44 на 1-й линии Васильевского острова. В результате произошедшего пострадал один человек. 26-летний мужчина был доставлен в больницу с пробитой головой.

47-летний подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции. Второй злоумышленник скрылся с места происшествия.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.