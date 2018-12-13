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Участник массовой драки получил топор в голову
Сегодня, 10:15
394
TretyakovaS

Участник массовой драки получил топор в голову

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В Василеостровском районе Петербурга произошла массовая драка. Один из участников был вооружен топором.

Накануне в Василеостровском районе Петербурга произошла массовая драка. Один из участников потасовки был вооружен топором. О произошедшем сообщили в региональном управлении МВД.

Инцидент произошел возле дома № 44 на 1-й линии Васильевского острова. В результате произошедшего пострадал один человек. 26-летний мужчина был доставлен в больницу с пробитой головой. 

47-летний подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции. Второй злоумышленник скрылся с места происшествия. 

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

 

Теги: новости петербурга, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 12:56

Почему у нас пишут неправду, тот кому повредили голову был нерусский, и тот который уехал на KIA тоже

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