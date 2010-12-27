Участница петербургской ячейки террористической организации получила пять лет колонии

Алла Беспалова в течение пяти лет не выйдет из тюрьмы.

В Московском окружном военном суде днем 18 июля рассматривалось дело петербурженки Аллы Беспаловой. Ее признали виновной в участии в женском сообществе запрещенной на территории России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Постановлением суда фигурантка пробудет пять лет в колонии общего режима.

Напомним, что женщина задержана в конце ноября 2017 года. При обыске квартиры на Учительской улице, в которой проживала злоумышленница, оперативники обнаружили экстремистскую литературу. Найденное полиция изъяла.

По данным следствия, группа, к которой принадлежала Беспалова, занималась разработкой и организацией взрывов в местах массового скопления людей. Супруг фигурантки дела уже осужден за подобные преступления. Он пробудет в тюрьме 12 лет. В ближайшее время будут рассмотрены дела еще восьми участников группировки.

Фото: Telegram/Объединеная пресс-служба судов по региону