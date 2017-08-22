17 августа состоялась премьера нового сезона шоу "Пацанки" на телеканале "Пятница". Проект, в котором из самых отъявленных хулиганок делают настоящих леди. Но как оказалось, проект собирается превращать в леди даже мужчин!

Участница шоу «Пацанки» оказалась мужчиной!

10 участниц второго сезона были отобраны из разных городов России. Брали худших из худших. "Пацанки" пришли на проект, чтобы изменить жизнь к лучшему и покончить с прошлым. Проект обещает много строгих заданий, которые предстоит выполнить девушкам, чтобы научиться обуздать свой характер и научиться самодисциплине.

"Сейчас в стенах школы оказались озлобленные молодые девушки, развязные и агрессивные. Они не знают хороших манер, не забывают обид и привыкли чувствовать себя в обществе изгоями. " - так пишут на сайте телеканала.

Как выяснилось, в стенах школы оказались не только молодые девушки, но и молодой парень. Участница по имени Софи Беридзе обладает яркой внешностью и нетипично грубым голосом для юной особы.

Также, в инстаграме фан-клуба победительницы первого сезона "Пацанок" Юлии Ковалевой был опубликован пост с изображениями, где видно, что София Беридзе пишет о себе: "была мальчиком, а сейчас девочка, но не совсем."

Софи Беридзе на самом деле не Софи, а Диего Беридзе. На канале "бывшего" мальчика есть видео, где два года назад он резвится типично по-мальчишески со своими друзьями из школы и даже флиртует с девушками.

Фото - Instagram /julia_kova_fan



Видео – YouTube/Diego Beridze