Уборщик самолетов украл мобильный телефон, а после выкинул его в канализацию

Полиция смогла найти преступника и вернуть похищенное.

Сотрудники транспортной полиции поймали преступника, который украл мобильный телефон из самолета. Злоумышленником оказался сотрудник, занимающийся уборкой воздушных средств. Чтобы избавиться от "улик", мужчина выбросил устройство в канализационный резервуар.

О случае кражи правоохранительным органам сообщила бортпроводник международного рейса, прибывшего из Пальмы-де-Майорки. У нее пропал гаджет дорогостоящей марки.В ходе оперативных мероприятий оперативники выяснили, что грабителем оказался 32-летний петербуржец, работающий в клининговой компании.

Присвоив телефон себе, он услышал по громкой связи о том, что полиция начала розыск преступника. Решив избавиться от мобильного устройства, он выкинул его в подходящем месте. Полиция сумела выследить злоумышленника. Он признался в содеянном. Сейчас в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело. Теперь фигуранту грозит тюремный срок до пяти лет лишения свободы.

Фото: УТ МВД по СЗФО