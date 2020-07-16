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Ubisoft выпустила новый трейлер Assassin’s Creed Valhalla.

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Действие игры развернется в 873 году во времена завоеваний викингов.

Разработчки компьютерных игр Ubisoft представил новый трейлер Assassin"s Creed Valhalla. Ролик вышел на официальном YouTube-канале компании 16 июля.

В новой части популярной серии игр про неуловимых убийц, геймер будет управлять  викингом Эйвором, который прибывает в Англию. Действие развернется в 873 году во времена завоеваний скандинавов. Противостоять персонажу будут лидеры четырёх англо-саксонских королевств:

Релиз Assasin"s Creed Valhalla на PC и консолях запланирован на 17 ноября.

Видео: Ubisoft

 

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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