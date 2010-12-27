Мужчина заколол петербуржца на глазах матери, а затем сбежал через окно

В воскресенье в доме на Будапештской улице житель Гатчины зарезал коллегу, который умер на глазах у своей матери. После этого подозреваемый забаррикадировался в комнате и выпрыгнул с третьего этажа.

Двое молодых людей выпивали в квартире на Будапештской улице, недалеко от НИИ скорой помощи. 26-летний хозяин квартиры пригласил к себе 34-летнего коллегу по работе. Во время вечеринки между мужчинами произошла ссора. В итоге гость воткнул нож в горло товарищу.

Раненный молодой человек выбежал в коридор. Там он скончался на глазах своей матери. Подозреваемый в этот момент забаррикадировался в комнате. А затем решил сбежать от ответственности и выпрыгнул в окно.

Это не помогло ему убежать от закона. Как передает АН "оперативное прикрытие" подозреваемого вскоре задержали.