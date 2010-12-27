Срок получения визы в Англию для петербуржцев увеличился до полутора месяцев

Ситуация связана с закрытием Генконсульства Великобритании в городе на Неве.

Ассоциация туроператоров России порекомендовала жителям Санкт-Петербурга не откладывать время для получения виз в Великобританию. Специалисты отметили, что процесс оформления на данный момент занимает около полутора месяцев. Информация опубликована на официальном сайте организации.

По словам экспертов, подобные меры связаны с закрытием генерального консульства государства в Северной столице России. Официально оно прекращает трудовую деятельность на территории города 1 августа. Дипломаты добавляют, что работа представителей продолжаться в прежнем режиме, однако, могут увеличиться сроки рассмотрения заявлений.

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