У заправки на севере Петербурга нашли 16 минометных снарядов

В субботу, 27 апреля в Курортном районе Петербурга были найдены 16 минометных снарядов.
По информации пресс-службы Росгвардии, боеприпасы нашли у заправки на Приморском шоссе. До приезда взрывотехников опасную находку охраняли сотрудники патрульно-постовой службы. Специалисты вывезли 16 минометных мин калибра 50 миллиметров советского производства времен Великой Отечественной войны.
Отметим, что у всех снарядов были взрыватели, они также содержали в корпусе взрывчатые вещества.
Уничтожат опасную находку на территории Ленобласти.
Фото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти
Обсуждение ( 0 )