У заправки на севере Петербурга нашли 16 минометных снарядов

До приезда взрывотехников опасную находку охраняли сотрудники патрульно-постовой службы.

В субботу, 27 апреля в Курортном районе Петербурга были найдены 16 минометных снарядов.

По информации пресс-службы Росгвардии, боеприпасы нашли у заправки на Приморском шоссе. До приезда взрывотехников опасную находку охраняли сотрудники патрульно-постовой службы. Специалисты вывезли 16 минометных мин калибра 50 миллиметров советского производства времен Великой Отечественной войны.

Отметим, что у всех снарядов были взрыватели, они также содержали в корпусе взрывчатые вещества.

Уничтожат опасную находку на территории Ленобласти.

Фото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти