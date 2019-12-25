У вороны, в непогоду засыпанной снегом и градом, вылупились воронята

В гнезде также стал появляться глава семейства.

У вороны, засыпанной снегом и градом в гнезде, вылупились воронята, снова в гнезде появился и папа. Об этом на своей странице сообщила петербурженка Елена Лесина. Ранее она же опубликовала фото вороны, которая не покинула гнездо,когда её засыпало снегом.





По словам Елены, большую часть времени ворона все еще проводит на гнезде, так как птенцы появляются на свет не все одновременно. А тех, кто вылупился, уже нужно кормить. Петербурженка отметила, что птенцов сейчас очень трудно увидеть, к тому же они сейчас очень страшненькие без перьев.

Новые снимки сделаны в районе станции метро Ленинский проспект 19 мая.

Фото: ВК/ Елена Лесина