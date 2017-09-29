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В Тихвине во время субботника нашли снаряды миномета

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Всероссийский экологический субботник "Зеленая Россия" обернулся необычной находкой. В Тихвине были найдены снаряды миномета.

Как сообщает портал 47news, в Тихвине во время субботника "Зеленая Россия" нашли с десяток снарядов миномета.

В администрации Тихвинского района рассказали, что находка была сделана недалеко от водозаборной станции.

На место прибыли сотрудники полиции.

Теги: новости ленобласти , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

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