Как сообщает портал 47news, в Тихвине во время субботника "Зеленая Россия" нашли с десяток снарядов миномета.
В администрации Тихвинского района рассказали, что находка была сделана недалеко от водозаборной станции.
На место прибыли сотрудники полиции.
Сегодня, 21:10
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В Тихвине во время субботника нашли снаряды миномета
Всероссийский экологический субботник "Зеленая Россия" обернулся необычной находкой. В Тихвине были найдены снаряды миномета.
Как сообщает портал 47news, в Тихвине во время субботника "Зеленая Россия" нашли с десяток снарядов миномета.