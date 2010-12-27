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У турецкого самолета протекло топливо прямо в аэропорту "Пулково"
Сегодня, 22:36
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IRINA_CHALKINA
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У турецкого самолета протекло топливо прямо в аэропорту "Пулково"

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Один из пассажиров принял такую картину за пожар.

В четверг 9 августа, в аэропорту "Пулково" в одном из самолетов "Турецких авиалиний" образовалась протечка. Об этом сообщает "Фонтанка".

Пассажиры сообщили, что вечером к самолету подъехали сотрудники  пожарной службы, поэтому все очевидцы решили, что начался пожар. 

Пожарный расчет всего лишь "залил" огромную лужу возле Боинга и сразу уехал. 

Позже стало известно, что при заправке лайнера произошла утечка топлива. Для избежания непроизвольного возгорания протечку залили пеной. 

Отметим, что самолет все же вылетел, правда, с задержкой рейса на 4 часа. 

Фото: Pixabay

Теги: пулково , пулково протечка самолета
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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