У турецкого самолета протекло топливо прямо в аэропорту "Пулково"

Один из пассажиров принял такую картину за пожар.

В четверг 9 августа, в аэропорту "Пулково" в одном из самолетов "Турецких авиалиний" образовалась протечка. Об этом сообщает "Фонтанка".

Пассажиры сообщили, что вечером к самолету подъехали сотрудники пожарной службы, поэтому все очевидцы решили, что начался пожар.

Пожарный расчет всего лишь "залил" огромную лужу возле Боинга и сразу уехал.

Позже стало известно, что при заправке лайнера произошла утечка топлива. Для избежания непроизвольного возгорания протечку залили пеной.

Отметим, что самолет все же вылетел, правда, с задержкой рейса на 4 часа.

Фото: Pixabay