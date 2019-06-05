У стен Манежа открылась выставка современного искусства

4 июня начала свою работу выставка художника Дмитрия Каварги.

В Петербурге открывается уличный проект Манежа "Музейная линия". Первой выставкой стали скульптуры российского художника Дмитрия Каварги. Серия работ носит название "Токсикоз антропоцентризма" и представляет собой размышления о природе и человеке.

Каварга работал над созданием цикла скульптур последние несколько лет. Художник представил как масштабные скульптуры, так и миниатюрные композиции. Выставку можно будет увидеть на улице Якубовича до 10 сентября.

В будущем "Музейная линия" пройдет по Конногвардейскому бульвару, Александровскому саду и Миллионной улице, создавая новый пешеходный музейный городской маршрут и соединив Эрмитаж, Русский музей и Манеж

Видео: Piter.TV