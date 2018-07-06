У станции метро "Московская" неизвестные силой затащили человека в машину и увезли

Очевидцы засняли инцидент на видео.

Вчера, 30 ноября, у станции метро "Московская" произошел странный инцидент, сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

На видео, которое выложили в соцсеть, видно, как двое неизвестных мужчин силой затаскивают третьего в автомобиль "Митсубиси Лансер". Далее двое стояли и разговаривали с прохожими. После этого они сели в машину и уехали.

"Это таксисты стоят у метро и если кто приезжает на их место начинается разборка, каждый день эти два мужчины руки распускают", – прокомментировал автор поста.

Ранее на Piter.TV: на Смольной набережной автомобиль сбил пешеходов, врезался в забор и перевернулся.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"