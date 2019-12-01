На Смольной набережной автомобиль сбил пешеходов, врезался в забор и перевернулся

Двое мужчин находятся в тяжелом состоянии.

Утром, 1 декабря, в Петербурге на Смольной набережной произошла авария с участием двух пешеходов, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти

По предварительной информации, Hyundai Solaris выехал на тротуар и сбил двух пешеходов. После этого автомобиль снес столб, врезался в забор и перевернулся. На видео с места происшествия видно, что машина лежит на дороге.

В аварии пострадали двое мужчин пешеходов 1974 и 1980 года рождения. Они находятся в тяжелом состоянии.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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