На Софийской улице легковушка пыталась протаранить самосвал

Водителя автомобиля госпитализировали.

Вечером, 30 ноября, на Софийской улице произошло ДТП с участием легковушки и самосвала. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По предварительной информации, водитель за рулем кроссовера Renault Sandero хотел перестроиться на соседнюю полосу, но не заметил грузовик и на скорости влетел в самосвал.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники спецслужб. Водителя Renault Sandero госпитализировали.

Причины и подробности аварии уточняются.

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Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"