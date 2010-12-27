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На Софийской улице легковушка пыталась протаранить самосвал
Сегодня, 10:21
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EvaRaskol

На Софийской улице легковушка пыталась протаранить самосвал

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Водителя автомобиля госпитализировали.

Вечером, 30 ноября, на Софийской улице произошло ДТП с участием легковушки и самосвала. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По предварительной информации, водитель за рулем кроссовера Renault Sandero хотел перестроиться на соседнюю полосу, но не заметил грузовик и на скорости влетел в самосвал. 

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники спецслужб. Водителя Renault Sandero госпитализировали.

Причины и подробности аварии уточняются.

Ранее на Piter.TV: автокран раздавил легковушку в Петербурге.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Теги: авария, дтп, самосвал
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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