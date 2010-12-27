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У стадиона "Санкт-Петербург" появится надувное поле
Сегодня, 12:03
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TretyakovaS
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У стадиона "Санкт-Петербург" появится надувное поле

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В рамках соглашения о сотрудничестве "Зенита" и Студенческой футбольной лиги Петербурга на Крестовском острове откроется надувное поле.

На Крестовском острове в рамках соглашения о сотрудничестве "Зенита" и Студенческой футбольной лиги Петербурга появится надувное поле. Об этом сообщает "Мойка 78". 

По данным пресс-службы Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, надувное поле на Крестовском острове откроют 4 августа в 14:30. Сыграть на нем смогут не только студенческие команды, но и все желающие. 

Стоит отметить, что указанное соглашение предусматривает информационное и организационное взаимодействие. 

Высший эшелон соревнований в Студенческой лиге получит название "Зенит" Премьер-лига", а лучшие спортсмены смогут попасть в поле зрения руководителей футбольного клуба.

В день первой домашней игры "Зенита" в этом сезоне пройдет совместная акция. Футболисты сыграют против тульского "Арсенала".

Теги: новости петербурга , новости спб , у стадиона санкт-петербург появится надувное поле
Категории: Новости СПб Картина дня

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