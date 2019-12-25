У растений обнаружили признаки интеллекта

Опыты показывают, что растения могут ориентироваться на звук журчащей воды.

Ученые из Центра эволюционной биологии Университета Западной Австралии провели исследования и выяснили, что растения могут обладать интеллектом. Об этом пишет Planet Today.

Отмечается, что растения производят звуковые сигналы. В основном это звуковые волны в нижней и ультразвуковой частях частотного спектра. Однако неизвестно на данный момент, как эти сигналы можно интерпретировать. По словам ученых, это может быть как побочный эффект процесса роста, так и коммуникационные сигналы.

Известно, что растения в почве могут распространять химические сигналы, которые предупреждают соседей о засухе или атаке вредителей. Когда растение получает такой сигнал оно начинает реагировать для минимизации ущерба. Кроме того, растения способны ориентироваться на звук журчащей воды. Растения также могут реагировать на звук пчелы, и повышать концентрацию сахара в нектаре, чтобы "подружиться" с насекомым.

При этом ученые затрудняются ответить на вопрос по поводу наличия интеллекта у растений.

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