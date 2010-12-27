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У погибшего водителя на "Коле" нашли суеверную купюру 2$
Сегодня, 16:33
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TretyakovaS
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У погибшего водителя на "Коле" нашли суеверную купюру 2$

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Появились подробности аварии на трассе "Кола", где погиб один человек и двое получили тяжелые травмы. По данным дорожной полиции, виновницей инцидента стала пенсионерка.

Авария с участием иномарки и отечественного автомобиля произошла утром 7 апреля на 86 километре трассы "Кола".

62-летняя жительница Волхова управляя автомобилем "Форд Фьюжн" пошла на обгон  и лоб в лоб врезалась в "Ладу Приору", за рулем которой сидел 42-летний мужчина. Водитель отечественного авто скончался. При нем была обнаружена купюра номиналом 2 доллара США. Такие банкноты было принято носить на удачу в финансовых делах. 

Пенсионерка, которая находилась за рулем автомобиля "Форд",  получила перелом ребер и голени. Ее пассажир травмировал руки и получил перелом ноги. Он был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

 

Теги: дтп , новости петербурга , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

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