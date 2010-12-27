У погибшего водителя на "Коле" нашли суеверную купюру 2$

Появились подробности аварии на трассе "Кола", где погиб один человек и двое получили тяжелые травмы. По данным дорожной полиции, виновницей инцидента стала пенсионерка.

Авария с участием иномарки и отечественного автомобиля произошла утром 7 апреля на 86 километре трассы "Кола".



62-летняя жительница Волхова управляя автомобилем "Форд Фьюжн" пошла на обгон и лоб в лоб врезалась в "Ладу Приору", за рулем которой сидел 42-летний мужчина. Водитель отечественного авто скончался. При нем была обнаружена купюра номиналом 2 доллара США. Такие банкноты было принято носить на удачу в финансовых делах.

Пенсионерка, которая находилась за рулем автомобиля "Форд", получила перелом ребер и голени. Ее пассажир травмировал руки и получил перелом ноги. Он был госпитализирован в состоянии средней тяжести.