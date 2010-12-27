Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Около "Удельной" пешеход попал под автомобиль
Сегодня, 6:47
0
lesjasap
179

Около "Удельной" пешеход попал под автомобиль

0
 
 

Информация о состоянии здоровья петербуржца не разглашается.

Около станции метро "Удельная" в Петербурге автомобилист сбил перебегающего дорогу человека. Инцидент произошел в ночное время вблизи железнодорожного переезда у Коломяжского проспекта. По данным свидетелей, пострадавший не соблюдал ПДД, а стремился побыстрее проскочить через проезжую часть. В результате водитель не заметил препятствие на дороге и  столкнулся с жертвой.

На данный момент сведений о состоянии потерпевшего нет. На месте работали представители полиции и скорой помощи.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

Все новости района
Теги:
Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия ДТП Картина дня

Оставить комментарий

5