Около "Удельной" пешеход попал под автомобиль

Информация о состоянии здоровья петербуржца не разглашается.

Около станции метро "Удельная" в Петербурге автомобилист сбил перебегающего дорогу человека. Инцидент произошел в ночное время вблизи железнодорожного переезда у Коломяжского проспекта. По данным свидетелей, пострадавший не соблюдал ПДД, а стремился побыстрее проскочить через проезжую часть. В результате водитель не заметил препятствие на дороге и столкнулся с жертвой.

На данный момент сведений о состоянии потерпевшего нет. На месте работали представители полиции и скорой помощи.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб