У неандертальцев было собственное "наскальное искусство"

Исследование показало, что неандертальцы были способны к абстрактному мышлению и символизму.

Международная группа ученых доказала, что в испанской пещере рисунки на сталагмитах сделали неандертальцы около 60 тыс. лет назад. Статья была опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Так, анализ показал, что пигменты наносились на сталагмиты путем разбрызгивания и выдувания. Было доказано, что пигменты наносились неандертальцами в разное время, разделялись эти момент более чем 10 тыс. лет.

Таким образом ученым удалось доказать, что неандертальцы были способным к абстрактному мышлению, а также символизму. Однако смысл "рисунков" для ученых пока остается неизвестен.

Фото: pixabay