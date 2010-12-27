В Петербурге Кораблестроителей забил фонтан кипятка

В Петербурге на улице Кораблестроителей лопнула труба, в результате чего поток кипятка залил двор.

В Петербурге на Васильевском острове забил фонтан кипятка, причина этому авария на теплосетях.

Происшествие случилось на улице Кораблестроителей у жилого многоэтажного дома №37, корпус 1. По словам жителей, горячая вода доходила до 3 этажа. В пресс-службе "Теплосеть Санкт-Петербурга" рассказали, что сообщение о случившимся поступило 1 сентября в 15.10.

У дома на Кораблестроителей лопнула труба, диаметр которой составляет 150 миллиметров. В настоящее время ведутся аварийные работы на месте происшествия. Известно, что пострадавших нет.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург