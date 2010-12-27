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У ефрейтора Росгвардии украли фуру с пивом
Сегодня, 13:02
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nadiputintseva
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У ефрейтора Росгвардии украли фуру с пивом

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Сотрудница Росгвардии заявила в полицию об угоне фуры с пивом

24 октября в полицию Петербурга обратилась одна из сотрудниц Национальной гвардии, с заявлением об угоне фуры. Она рассказала, что прицеп был загружен пивом.

"Фонтанка" сообщает, что грузовой автомобиль угнали ночью с парковки возле 227-го дома на набережной Обводного канала. 38-летняя уроженка Дагестана является работником продовольственной службы института Нацгварии в Северной столице, но пиво предназначалось для логистической фирмы.

Известно, что пропавшее авто удалось найти в Петро-Славянке. Полиция ведет расследование по факту угона, а также возбуждено уголовное дело. 

Теги: нововсти спб , росгвардия , угон
Категории: Происшествия Новости СПб

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