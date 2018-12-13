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У деревни Разметелево самосвал задавил женщину
Сегодня, 11:21
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TretyakovaS

У деревни Разметелево самосвал задавил женщину

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Ведётся проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Накануне у деревни Разметелево самосвал задавил женщину. Об этом сообщают очевидцы в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург.

Отмечается, что женщина ходила по дороге будучи пассажиром автомобиля ранее произошедшего ДТП.

По информации отдела пропаганды УГИБДД, около 3-х часов, на 23 км автодороги "Кола", водитель а/м МАН мужчина 1966г.р. двигаясь в сторону СПб совершил наезд на женщину 1958г.р. которая находилась на проезжей части.

Женщина скончалась на месте. Ведется проверка.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург 

Теги: дтп, новости петербурга, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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