Ведётся проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Накануне у деревни Разметелево самосвал задавил женщину. Об этом сообщают очевидцы в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург.

Отмечается, что женщина ходила по дороге будучи пассажиром автомобиля ранее произошедшего ДТП.

По информации отдела пропаганды УГИБДД, около 3-х часов, на 23 км автодороги "Кола", водитель а/м МАН мужчина 1966г.р. двигаясь в сторону СПб совершил наезд на женщину 1958г.р. которая находилась на проезжей части.

Женщина скончалась на месте. Ведется проверка.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург