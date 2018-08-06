Михаил Левашов: "у "Зенита" сейчас самая обширная обойма"

Дзюба, Иванович и игрок "Арсенала" Михаил Левашов подвели итоги матча.

В противостоянии второго тура Российской Премьер-Лиги "Зениту" вновь удалось обыграть соперников, на этот раз тульский "Арсенал". Для петербуржцев эта встреча стала открытием нового сезона, хозяев пришло поддержать 47 тысяч человек.

Первый тайм подопечные Сергея Семака провели в обороне, лишь на 61-й минуте автором единственного гола становится полузащитник "Зенита" Олег Шатов . Итоговый счёт матча 1:0.

Игра получилась тяжелая. Слава Богу, что мы выиграли, это самое важное, считается, что три очка. Будем стараться и готовиться к настоящим играм



Бронислав Иванович, игрок команды "Зенит"

Много игроков вернулось. У "Зенита" сейчас наверное такая самая обширная обойма. Есть из кого выбирать, так что в целом, конечно, "Зенит" будет бороться за чемпионство в этом году



Михаил Левашов, игрок команды "Арсенал"

Парни- красавцы, бойцы. Это все знают, на Чемпионате не просто ни с кем, и тяжело взламывать такую насыщенную оборону, грамотную, ребята упрямые, упёртые, я знаю их очень хорошо...



Артём Дзюба, игрок команды "Зенит"

По итогу второго тура РПЛ команда сине-бело-голубых набрала шесть очков и проведёт следующий матч на выезде 12 августа с казанским "Рубином".

Фото и видео: Piter.tv