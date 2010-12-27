В Петербурге уничтожили торговый центр у станции метро "Озерки"

В Петербурге снесли торговый центр из-за истечения срока договора аренды.

В Санкт-Петербурге в Выборгском районе уничтожили торговый центр, который располагался рядом с метро "Озерки". Об этом чообщают очевидцы произошедшего.

В комитете по контролю за имуществом рассказали о том, что за демонтаж отвечает подведомственный ему Центр повышения эффективности использования государственного имущества. Также уточняется, что договор с Петербургом об аренде участка у владельца сооружения ЗАО "Лифлет" истек еще в первый день марта.

Однако торговцы помещения не покидали участок самостоятельно. В пятницу, 23 марта в принудительном порядке освободили помещение. А утром следующего дня, то есть сегодня, 24 марта здание было снесено.

Фото: Елена Кабанова