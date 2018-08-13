У Кузьмоловского кладбища неизвестный "забыл" 20 щенков

Жители района надеются экстренно спасти малышей от незавидной участи.

Во Всеволожском районе Ленинградской области неизвестный оставил своры молодых щенков. Около 17 собак находятся вблизи территории Кузьмоловского кладбища. Местные жители насчитали 17 особей. В настоящее время "Брошенок" пытаются раздать в добрые руки.

Какие то нелюди выкинули на дороге 17 щенков , возрастом 1-1,5 месяца , малыши контактные и неагрессивные рассказывает петербурженка

Как отмечают очевидцы, щенкам от одного до полутора месяцев. Сторож заметил, что живой груз принес в ночное время мужчина. После этого он уехал с места происшествия на грузовике.

Специально для щенков создана группа "Вконтакте" ""Помогите пристроить щенков 17 малышей ищут дом". Там активисты раздают собак, чтобы те не стали случайными жертвами проезжающих автомобилистов и не умерли с голода. Свидетели событий полагают, что щенков привезли из какого-то питомника. Днем 13 августа их собирается забрать ветеринария, поэтому времени у малышей найти нового хозяина не так много.

Фото и видео: Вконтакте