У Кузьмоловского кладбища неизвестный "забыл" 20 щенков

Во Всеволожском районе Ленинградской области неизвестный оставил своры молодых щенков. Около 17 собак находятся вблизи территории Кузьмоловского кладбища. Местные жители насчитали 17 особей. В настоящее время "Брошенок" пытаются раздать в добрые руки.
Какие то нелюди выкинули на дороге 17 щенков , возрастом 1-1,5 месяца , малыши контактные и неагрессивные
рассказывает петербурженка
Как отмечают очевидцы, щенкам от одного до полутора месяцев. Сторож заметил, что живой груз принес в ночное время мужчина. После этого он уехал с места происшествия на грузовике.
Специально для щенков создана группа "Вконтакте" ""Помогите пристроить щенков 17 малышей ищут дом". Там активисты раздают собак, чтобы те не стали случайными жертвами проезжающих автомобилистов и не умерли с голода. Свидетели событий полагают, что щенков привезли из какого-то питомника. Днем 13 августа их собирается забрать ветеринария, поэтому времени у малышей найти нового хозяина не так много.
Фото и видео: Вконтакте