У IT-проекта Gigant через суд требуют 168 млн рублей

Проект Gigant создали в 2019 году для организации найма сотрудников в крупные торговые сети.

Коллективный иск от инвесторов на 168 млн рублей на основателей IT-проекта Gigant поступил в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти. Об этом рассказали в суде.

Проект Gigant (ООО "Гигант") создали в 2019 году для организации найма сотрудников в крупные торговые сети. В 2020 году основатели проекта Денис Решанов и Максим Вальковский привлекли инвесторов, которым отошло больше трети уставного капитала компании.

Инвесторами стали ООО "КЕХ Екоммерц" (Авито), ООО "Стартап Лаборатория", Михаил Кучмент и Петр Демченков. Как заявил "Известиям" Михаил Кучмент, истцы полагают, что основатели проекта могли вывести привлеченные средства в аффилированную компанию. По словам инвестора, истцы обнаружили, что в 2021-2022 годах у ООО "Гигант" были большие и возможно необоснованные, по мнению обратившихся в суд, расходы. Эти деньги — 168 млн рублей — истцы рассчитывают вернуть в инвестиционный актив. В пресс-службе "Авито" подтвердили, что компания является одним из истцов.

Фото: Piter.tv

