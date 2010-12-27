На Энгельса в аварию попали четыре машины

Движение было затруднено, но сейчас дорога свободна.

В Выборгском районе Петербурга поздно вечером 26 августа произошла массовая авария. Столкнулись четыре автомобиля. Инцидент произошел на Большом Сампсониевском проспекте по направлению в сторону центра, вблизи проспекта Энгельса.

На месте работали специалисты из экстренных служб. Дорожная ситуация временно перекрыла движение последних трамваев. Автомобилисты предупредили местных жителей о необходимости выбирать другой маршрут следования: для проезда была доступна только одна полоса дороги. Сведений о пострадавших нет.

Фото: Вконтакте/ДТп и ЧП по СПб