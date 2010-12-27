У "Электросилы" активисты "Бессрочного протеста" повесили баннер

Петербуржцы напомнили о недовольстве новой пенсионной реформой.

В Московском районе Петербурга неизвестные оппозиционеры разместили на железнодорожном мосту баннер с надписью: "Бессрочный протест". Гражданская позиция активистов была высказана в адрес законопроекта, который позволил увеличить пенсионный возраст. Рядом с лозунгом на плакате размещены перечеркнутые цифры 65 и 60. Инцидент произошел вечером 21 октября вблизи станции метро "Электросила". Место выбрано неслучайно - оно находится напротив здания районной администрации.

В социальных сетях петербуржцы стали выкладывать фотографии с данной акцией.Напомним, что проект "Бессрочный протест" запущен 9 сентября после проведения митинга против принятия пенсионной реформы. Многие жители страны выступили за отставку Правительства. В конце первого осеннего месяца в городе на Неве было задержано несколько активистов из данного движения.

Фото: Вконтакте/Признавашки ДТП и ЧП по СПб