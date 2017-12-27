В Петербурге телефонные террористы занялись вымогательством

В Петербурге телефонные террористы вымогали миллионы у представителей ТЦ.

В Петербурге телефонные террористы снова вышли на связь. У владельцев четырех ТЦ потребовали по миллиону за спокойствие.

Известно, что на электронную почту каждого торгового центра пришли письма с одним текстом: "Перечислите 1 миллион рублей на указанные реквизиты до 02.02.2018, в противном случае в следующие выходные неизвестные позвонят в полицию и сообщат о бомбе заложенной в ваш ТЦ".Такие послания получили универсам "Народный" на Ржевке и ДЛТ, "Галерея" , а также "Жемчужная плаза". От представителей ТЦ поступали звонки в службу "112" с 09.30 до 15.00.

Сотрудники полиции провели осмотр всех торговых комплексов и их территорию. В итоге решили посетителей оставить в покое и не эвакуировать. В настоящее время вымогателей ищет полиция четырех районов города.