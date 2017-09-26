ФАС потребовал у "Пулково" снова увеличить бесплатную парковку до 15 минут

Антимонопольная служба потребовала от аэропорта «Пулково» вернуть старые правила парковки. А именно снова сделать бесплатный 15-минутный период пребывания на стоянке.

Федеральная антимонопольная служба Петербурга дала аэропорту "Пулково" время до 1 ноября, чтобы разобраться с бесплатной парковкой около воздушной гавани. ФАС заинтересовалась аэропортом Северной столицы после многочисленных жалоб. Они поступали от горожан, депутатов Законодательного собрания, транспортной прокуратуры и "Объединения пассажирских перевозчиков "Пассажирское такси". Всем не нравилось, что время бесплатного пребывания на парковке сократили до 10 минут. По словам водителей, они не успевают и приходится платить. За опоздание хотя бы на минуту с машины брали тысячу рублей, позже сократили размер платы до 700 рублей.

Ситуацию на дорогах перед аэропортом ухудшало то, что водители не успев совершить все что им нужно, выезжали и возвращались снова. Смольный возложил вину за пробки на водителей. А "Воздушные ворота Северной столицы" заметили, что систему Kiss & fly используют во всех ведущих аэропортах мира.

Но антимонопольщики посчитали, что аэропорт выполняет свои обязательства за счет ухудшения обслуживания пассажиров. Им дали время до 1 ноября. Чтобы вернуть водителям 15 минут бесплатной парковки.