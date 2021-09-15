УФАС Петербурга возбудило дело против производителя колбасы "Велес Центр"

Антимонопольная служба проверит компанию на предмет недобросовестной конкуренции при регистрации товарных знаков. Поводом стало заявление дистрибьютора, который обвинил производителя в захвате популярных брендов.

Санкт-Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело в отношении компании "Велес Центр" по признакам недобросовестной конкуренции. Основанием послужило обращение компании "Ривьера", которая долгое время являлась дистрибьютором продукции.

Как установили антимонопольщики, в 2017 году "Велес Центр" зарегистрировал товарные знаки "Мясной дуэт" и "Мясной каприз". Однако до 2022 года компания не выпускала собственную продукцию и оставалась дистрибьютором, как и заявитель. В конце 2022 года "Велес Центр" начал самостоятельно производить колбасные изделия, используя названия и упаковку, аналогичные продукции первоначального производителя. После этого компания стала запрещать ввоз и продажу товаров со спорными обозначениями.

В антимонопольном ведомстве напомнили, что согласно статье 14.4 Закона о защите конкуренции, не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации товаров или услуг. Заявитель посчитал действия "Велес Центра" недобросовестными, поскольку именно производитель все эти годы продвигал колбасные изделия и сделал бренд узнаваемым на рынке. По мнению "Ривьеры", регистрация товарных знаков дистрибьютором была направлена на захват популярных наименований.

УФАС проверит все обстоятельства дела. В случае подтверждения нарушения компании грозит штраф.

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Фото: Piter.TV