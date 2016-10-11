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УЕФА может наказать "Зенит" из-за неподобающего поведения болельщиков

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В пятницу, 3 ноября в отношении ФК "Зенит" по итогам матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с "Русенбургом" УЕФА открыл дисциплинарное дело. "Зенит" могут наказать за неподобающее поведение фанатов.

В пятницу, 3 ноября в отношении ФК "Зенит" по итогам матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с "Русенборгом" УЕФА открыл дисциплинарное дело. ФК могут ответить за использованием фанатами пиротехники и за причинение ими же ущерба стадиону.

Окончательное решение будет вынесено на заседании дисциплинарного комитета УЕФА 16 ноября.

Ранее появилась информация, что болельщики "Зенита" на матче с «Русенборгом» сломали 80 кресел. 

Теги: зенит , новости петербурга , новости спб
Категории: Новости России

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