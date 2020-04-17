УЕФА определился с датой нового сезона Лиги чемпионов

Как сообщает испанское издание Sport, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА - прим.) выбрал дату начала Лиги чемпионов сезона 2020/21.
Первый день группового этапа турнира запланирован на 20 октября. Групповой этап Лиги Европы начнется 22 октября. Таким образом, главные еврокубковые турниры пройдут на месяц позже, чем в прошлом году. Квалификационные этапы пройдут в конце июля-начале августа.
Напомним, финал Лиги чемпионов следующего сезона должен пройти на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге в июне 2021 года. Текущий сезон был приостановлен на неопределенный срок из-за эпидемии коронавируса.
Ранее была информация, что УЕФА определился с датами проведения финалов еврокубков.
Видео: YouTube / Chelsea Football Club, Andrei Nikitine, UEFA
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