УЕФА определился с датой нового сезона Лиги чемпионов

Финал турнира должен пройти на стадионе "Газпром Арена"

Как сообщает испанское издание Sport, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА - прим.) выбрал дату начала Лиги чемпионов сезона 2020/21.

Первый день группового этапа турнира запланирован на 20 октября. Групповой этап Лиги Европы начнется 22 октября. Таким образом, главные еврокубковые турниры пройдут на месяц позже, чем в прошлом году. Квалификационные этапы пройдут в конце июля-начале августа.

Напомним, финал Лиги чемпионов следующего сезона должен пройти на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге в июне 2021 года. Текущий сезон был приостановлен на неопределенный срок из-за эпидемии коронавируса.

Ранее была информация, что УЕФА определился с датами проведения финалов еврокубков.

Видео: YouTube / Chelsea Football Club, Andrei Nikitine, UEFA