Туроператоры объяснили повышение цен на отдых в Крыму

Некоторые из представителей туристической отрасли заявили, что рост цен на отели на отечественных курортах составил 50-100%

Из-за закрытия границ россияне предпочли отправиться отдыхать в Крым и на Кубань, что стало причиной роста цен в местных отелях.

Эксперты "Интерфакс" сообщили, что забронировать номера в хороших отелях на июль и август почти невозможно. Это связано с тем, что привыкшие к отдыху на Кипре или Турции привыкли к комфортабельным номерам, а не частному сектору. На фоне такого спроса людям стало сложно получить даже уже давно забронированные номера: зачастую требуется повторное подтверждение.

Некоторые из представителей туристической отрасли отмечали, что рост цен на отели на отечественных курортах составил 50-100%. Власти Крыма эту информацию опровергли, заявив о росте на 10-15%.

Видео: YouTube / Galina Soldatova