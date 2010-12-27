На период ЧМ-2018 в городах появится туристическая полиция

Подразделения сформируют из полицейских, говорящих на иностранных языках.

В городах, где будут проходить игры в рамках чемпионата мира по футболу, появятся подразделения туристической полиции. На их плечи ляжет ответственность за происшествия с участием иностранных граждан.

Как сообщили в пресс-центре МВД России, новые подразделения появятся до 5 мая в Казани, Сочи и Санкт-Петербурге. Они будут в ведомстве патрульно-постовой службы полиции. В других городах правоохранительные органы тоже подготовят к предстоящему событию. Там организуют спецгруппы "для обеспечению круглосуточного реагирования на происшествия с участием зарубежных граждан". Они будут следить за порядком с 25 мая по 25 июля.

Внешним отличаем туристической полиции от обычной будут специальные нарукавные повязки. Также в составе данных подразделений будут работать служащие со знанием иностранных языков.

Что касается Москвы, там такая система осуществляется 2014 года 3-им батальонам 1-го полка столичного главка. Сотрудники говорят на французском, немецком, испанском, китайском и английском языках.

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