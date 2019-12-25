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Турэксперт Барзыкин назвал самые популярные курорты в сентябре и октябре
Сегодня, 15:10
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Турэксперт Барзыкин назвал самые популярные курорты в сентябре и октябре

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Среди поездок за рубеж он выделил Турцию и ОАЭ в качестве лидеров.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал самые популярные курорты в сентябре и октябре. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, до конца бархатного сезона туристы едут в Краснодарский край и Крым. Он также отметил популярность экскурсионных туров по центральной части РФ во время осенних каникул. Среди поездок за рубеж глава союза выделил Турцию и ОАЭ в качестве лидеров.

Ранее синоптик Шувалов сообщил, как долго в сентябре будет солнечная погода в Москве.

Фото: Piter.tv

Теги: мнение эксперта, отдых, путешествия
Категории: Лента новостей, Новости России,

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